В Черногории впервые за несколько столетий построят синагогу

Президент Черногории совместно с лидерами религиозных общин и ведущими политиками страны принял участие в церемонии закладки первого камня новой синагоги, которая станет первой в регионе за несколько столетий. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на JTA.

По данным Всемирного еврейского конгресса, в Черногории насчитывается 400 евреев, «возможно, десятая их часть реально участвует в еврейской духовной жизни», сообщил раввин Ари Эделькопф, который ранее в этом году стал первым постоянным раввином в Черногории. Правительство Черногории выделило землю для синагоги в 2013 году. Открытие синагоги в Подгорице будет вторым в этом столетии на Балканах. Первой стала синагога в Македонии, открытая в 2000 году.

Во время выступления в прошлом месяце на ежегодной конференции балканских евреев Мило Джуканович, бывший премьер-министр Черногории, сказал, что строительство синагоги начнется в следующем году. Пока же, до завершения строительства, раввин Эделькопф принимает желающих в своем доме и проводит молитвы там.

Ранее Эделькопф возглавлял еврейскую общину Сочи. ГУ МВД России 16 декабря 2016 года приняло решение об аннулировании разрешения раввина на временное проживание в России, потому что он «создает угрозу безопасности РФ». В марте 2017 года решением суда Эделькопф и его семья были высланы из России.

В Подгорице его роль будет заключаться в «возвращении местных евреев в иудаизм», – сказал Альфандари. «Я имею в виду, что у нас есть несколько сотен человек, которые являются евреями» – это означает, что они считаются евреями согласно закону, поскольку еврейство передается по женской линии, – «но они очень мало знают о том, что значит быть евреем».