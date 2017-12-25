В Израиле индийские иудеи устроили массовую свадьбу после репатриации

Девять пар евреев из индийской общины Бней-Менаше поженились на общей церемонии в Кфар-Хасидим неподалеку от Хайфы. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Все они репатриировались в Израиль в ноябре, прибыв в составе группы из 160 иммигрантов из Индии.

Хотя пары уже состояли в браке, они решили пожениться заново по традиционному еврейскому обряду, чтобы ознаменовать новую жизнь в Израиле.

За последние 15 лет в Израиль переехали около 1700 индийских евреев. Еще 7 тысяч членов общины Бней-Менаше ожидают возможности репатриироваться. Бней-Менаше считаются потомками одного из Потерянных колен Израиля. Члены общины утверждают, что они – потомки Манассии, попавшие в плен к ассирийцам и мигрировшие в Индию.