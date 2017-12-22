Впервые в истории Хануку отметили на Корсике

В Корсике впервые в истории отметили Хануку. Мероприятие состоялось в минувший вторник, в последний день Хануки, в столице острова городе Аяччо, на его центральной площади Фош, сообщает "Благовест-инфо"

«Освящение ханукальной меноры происходит на острове впервые», — заявил местный раввин Леви Пинсон.

27-летний Пинсон и его жена Мушка приехали на Корсику в качестве посланников "Хабада". В прошлом году они открыли в Аяччо еврейский центр.

«Я горд, что первое празднование Хануки в нашем городе и на острове в целом состоялось именно в мою каденцию. Это важный знак толерантности», — заявил мэр Аяччо Лоран Марканжели.

Церемонию посетили несколько сотен человек, некоторые из которых специально приехали из Ниццы, расположенной на материке, примерно в 180 км от Корсики. «Честно говоря, я ожидал увидеть здесь человек 20, не более. Местная еврейская община невелика, но интенсивно развивается», — отметил житель Ниццы Ален Шрауб.

Ивонн Малка Коэн, родители которой поселились на Корсике в 1919 году, рассказала, что «ханукальная церемония стала для самым большим праздником, который она видела на площади Фош».

«Хотя в материковой Франции антисемитские атаки становятся обычным делом, на Корсике вы не увидите ничего подобного. Евреи чувствуют себя здесь в безопасности», — отметил парикмахер Рони Баркац.

Корсика была единственным регионом вишистской Франции, который отказался выдавать местных евреев и беженцев нацистам. Благодаря этому на острове спаслись сотни евреев.