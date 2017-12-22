Издана книга воспоминаний свидетелей Холокоста на Львовщине

Украинский центр изучения истории Холокоста издал книгу воспоминаний Микаэля Гауптмана «Забытые могилы». В ней автор рассказывает историю гибели еврейских общин в маленьких галицких поселениях, Сходнице и Уриче, летом 1941 года, сообщает проект "Еврейские новости".

Родившийся в 1916 году, Микаэль Гауптман пережил Холокост, но потерял четырех сестер, двух племянниц и других родственников. Он стал свидетелем того, как убивали его соседей и знакомых. Гауптмана едва ли не более всего шокировало то, как люди, с которыми он поддерживал хорошие отношения, во время Холокоста предали его и стали сотрудничать с нацистами.

В книге Гауптман также рассказывает об офицере СС Питере Николаасе Ментене, который был одним из организаторов убийств в Уриче и соседних селах Пидгорцы и Сопит. После войны Ментен, миллионер и коллекционер произведений искусства, продолжал спокойно жить в своем особняке. Более того, он добился от властей Голландии и Германии компенсации за якобы несправедливые преследования. Лишь в 1980 году его приговорили к десяти годам заключения. Гауптман, будучи свидетелем в деле, встретился с ним лицом к лицу в зале суда. Спустя пять лет Ментена освободили по состоянию здоровья.

Микаэль Гауптман умер в 1990 году, оставив после себя книгу подробных воспоминаний о событиях лета 1941 года во Львовской области.

Электронную версию книги «Забытые могилы» можно скачать на сайте Украинского центра изучения истории Холокоста. Перевод с польского на украинский язык и выход книги стали возможными благодаря поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

Евреи составили 60% от общего количества потерь гражданского населения Украины во время Второй мировой войны. Более четверти из шести миллионов жертв Холокоста погибли на украинской территории.