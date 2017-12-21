В Иерусалиме ультраортодоксальная иудейка родила 20-го ребенка

В Иерусалиме 42-летняя ультраортодоксальная иудейка родила своего 20-го ребенка в больнице «Хадасса Эйн Карем». Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Женщина, живущая в районе Меа Шеарим, родила в 19-й раз: двое из ее детей близнецы. Таким образом, она провела 14 лет своей жизни будучи беременной. Ее старшие дети женились и у них самих уже есть дети.

По словам медиков, роды прошли естественным образом и без осложнений, хотя, по словам женщины, длились несколько дольше, чем предыдущие. «Она очень волновалась насчет каждой беременности, насчет каждого ребенка, даже 19-го и 20-го», – рассказала акушерка.

В Книге Гиннеса указывается, что мировой рекорд по количеству детей принадлежит российской крестьянке Васильевой, которая жила в XVIII веке. Она перенесла 27 родов и родила на свет 69 детей, в том числе 16 пар близнецов, семь «комплектов» тройняшек и четырежды рожала четверню.