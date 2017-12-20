В пяти странах мира на местах терактов зажгли ханукальные меноры

Члены молодежного сионистского движения «Бней Акива» зажгли ханукальные меноры на местах, где произошли террористические атаки, в нескольких странах мира. Эта акция призвана продемонстрировать солидарность с жертвами терактов, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Ханукию зажгли у рынка в Берлине, где 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу людей. Тогда погибли 12 человек и еще 56 были ранены. Одной из жертв была израильтянка Далия Эльяким.

В Великобритании активисты зажгли менору у входа на стадион «Манчестер-Арена», где 22 мая текущего года во время концерта Арианы Гранде произошел взрыв. Погибли 23 человека, сотни получили ранения.

В американском Хьюстоне ханукию зажгли в доме одной из местных участниц движения. Во время катастрофического урагана Харви в августе этого года ее дом затопило. Из-за стихии в США погибли более 80 человек.

Также свечи зажгли у автовокзала в Иерусалиме, где 10 декабря мужчина ударил ножом в грудь охранника, а также у кошерного магазина в Амстердаме, в котором 7 декабря разбили витрины в знак протеста против заявления Трампа о Иерусалиме.