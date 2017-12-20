В порту Тель-Авива появилась интерактивная менора
12:51, 20 декабря 2017Иудаизм
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Интерактивная менора транслируют селфи посетителей порта / facebook
Шестиметровая светодиодная ханукия установлена в порту Тель-Авива по случаю праздника Хануки. Экраны ханукальной меноры показывают фото из Instagram посетителей порта, сообщает проект "Еврейские новости".
Интерактивная ханукальная менора состоит из девяти LED-экранов, которые транслируют селфи посетителей порта. Для того, чтобы фото отобразилось на экране, его нужно опубликовать в Instagram с хэштегом #PORTLV.
Тель-Авивский порт — не только транспортный узел, но и территория с магазинами, кафе, ресторанами и ночными клубами. Жители города приходят сюда погулять и развлечься.
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