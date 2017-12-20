В Киеве прошел парад автомобилей, на крышах которых установили зажженные меноры

Киевская община «Хабад» организовала парад автомобилей, на крышах которых установили зажженные ханукальные меноры.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Facebook-страницу главного раввина Украины Якова Дов Блайха.

«Десятки мобильных Ханукий Хабада начали свой путь от нашей синагоги и осветили сегодня Столицу Украины! Спасибо Yosef Azman за великолепную организацию Парада!», – написал раввин.