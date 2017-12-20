В Киеве прошел парад автомобилей, на крышах которых установили зажженные меноры
11:13, 20 декабря 2017Иудаизм
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Парад автомобильных ханукий / facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine
Киевская община «Хабад» организовала парад автомобилей, на крышах которых установили зажженные ханукальные меноры.
Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Facebook-страницу главного раввина Украины Якова Дов Блайха.
«Десятки мобильных Ханукий Хабада начали свой путь от нашей синагоги и осветили сегодня Столицу Украины! Спасибо Yosef Azman за великолепную организацию Парада!», – написал раввин.
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