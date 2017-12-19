Еврейская община требует у властей Тернополя вернуть молитвенный дом

Евреи Тернополя требуют у местных властей вернуть молитвенный дом. Девять лет еврейская община пытется возвратить здание, принадлежавшее ей до войны, сообщает проект "Еврейские новости".

Евреи Тернополя уже долгое время ведут борьбу за историческое здание молитвенного дома бывшего еврейского госпиталя. Сейчас помещение находится на балансе Тернопольского районного территориального медицинского объединения — коммунального предприятия Тернопольского районного совета.

Глава Тернопольской еврейской религиозной общины Игорь (Ицхак) Бензерук рассказал о сути имущественного конфликта:

"Мы боремся за молитвенный дом, часть бывшего еврейского госпиталя, расположенного на улице Острожского, 9. У нас есть архивные документы, исследования. Внутри самого дома висит табличка, где описана его история: фамилии филантропов, выделивших деньги на строительство, дата возведения здания.

Сегодня в здании молитвенного дома находится аптека, на втором этаже — поликлиника. На первом этаже есть несколько пустующих комнат, мы просим отдать нам хотя бы их. В 2012 году мы судились, проиграли суд».

Тернопольская еврейская религиозная община до сих пор не имеет своего постоянного места.

«Мы арендуем помещение на ул. 15-го апреля. Это не очень удобное место для религиозной общины: когда-то здесь был болгарский ресторан, он закрылся, владельцы все вывезли, оставив пустые стены. Мы сделали ремонт, хотя мечтали о том, чтобы ремонтировать свой дом. Сейчас нам отрезали отопление, очень холодно, обогреваемся калориферами», - сообщил Бензерук.