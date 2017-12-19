В Киеве сегодня зажгут центральную Ханукию Украины

Сегодня, 19 декабря, в 18.30 на Европейской площади в Киеве зажгут Центральную Ханукию Украины. На празднике также будут ханукальные угощения и концерт, сообщает проект "Еврейские новости".

Еврейская религиозная община Киева вместе с чиновниками киевской мэрии зажигает огни Ханукии перед зданием Украинского дома каждый год.

В первый день Хануки, 12 декабря, менору установили на Контрактовой площади. Не обошлось без инцидентов: на следующий день неизвестные нарисовали на ханукии свастику, а через несколько дней облили кровью животных. Полиция возбудила уголовное дело.

«В прошлом году возле ханукии на Подоле практически все время был охранник. Все было спокойно, никаких провокаций не было. Мы откровенно расслабились, и в этом году охрану не поставили», – сказал раввин общины «Масорет» Реувен Стамов.