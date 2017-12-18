В Киеве во второй раз осквернили монумент в честь Хануки: вандалы облили его кровью
12:11, 18 декабря 2017Иудаизм
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В Киеве вандалы облили кровью большую ханукию / фото "Киев Оперативный", Facebook
Около 19.00 17 декабря в Киеве на Подоле вандалы облили монумент, посвященный празднованию Хануки (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне между святостью и нечистотой) кровью.
Как говорится в сообщении сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, предварительно монумент облили кровью животных.
«Телефоном раввин сообщил, что за несколько дней до этого, на монумент неизвестные нанесли «свастику».
Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство»», – говорится в сообщении.
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