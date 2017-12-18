Международное движение Хабад зажгло 15 тысяч ханукий в 100 странах мира

Международное движение Хабад установило в Хануке 15 тысяч больших менор в городах ста стран мира, в том числе в каждом из 50 американских штатов. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Jewish Press".

Ханукии зажглись напротив Белого дома в Вашингтоне, на Трафальгарской площади в Лондоне, напротив Эйфелевой башни в Париже, у Бранденбургских ворот в Берлине и на Красной площади в Москве. Каждый день, согласно традиции Хануки, на менорах зажигается на одну свечу больше.

12 декабря зажгли большую городскую ханукию на Контрактовой площади у памятника Сковороде в Киеве. В Одессе местная община Хабад проводит Ханукальный марафон.

Традицию зажигать ханукии на улицах городов инициировал Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон в 1974 году.