Почему еврейский календарь отличается от общепринятого?

Григорианский календарь, которым сегодня пользуется мир, существует менее пяти веков, объясняет jewishnews.com.ua.

Он появился от юлианского календаря, который был инкарнацией романского. Романский календарь, в свою очередь, был основан на греческом календаре.

Откуда же взялся греческий календарь? До него в древнем Египте тоже существовала система летоисчисления, но она принципиально отличалась от греческой.

У египтян «годом» назывался период между разливами Нила и начинался он 19 июля — в день, когда на небе становился видимым Сириус. А греческий календарь ориентировался на солнечные циклы для определения года и лунные — для определения месяца. Откуда же появилась такая «новаторская» идея построения года по этим двум планетам? По одним сведениям — из Вавилона, по другим — от евреев после захвата греками Иудеи.

Еврейский календарь существовал более десятка веков до появления греческого календаря. Еврейский календарь принимает солнечный цикл за год, а лунный — за месяц. Однако оборот луны примерно 29.53 дня (29 дней 12 часов и 43.7 минуты), а цикл солнца 365 дней. Поэтому уместить ровное количество месяцев в год не удается. В результате этого в еврейском календаре существует високосный год, в котором добавляется целый месяц. Современный европейский календарь решил эту проблему, просто «забыв» о понятии месяца. Григорианский стиль, опираясь на опыт предыдущих календарей, все еще делит год на 12 частей, однако эти части лишь приблизительно соответствуют циклу луны.

Безусловно, современный европейский календарь проще в использовании, чем еврейский. Еврейский календарь, которым пользуются для определения праздников и других важных дат, был дан евреям, для того, чтобы жить в гармонии с природой, материальным и духовным миром.