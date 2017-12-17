Почему еврейский календарь отличается от общепринятого
Почему еврейский календарь отличается от общепринятого?
Григорианский календарь, которым сегодня пользуется мир, существует менее пяти веков, объясняет jewishnews.com.ua.
Он появился от юлианского календаря, который был инкарнацией романского. Романский календарь, в свою очередь, был основан на греческом календаре.
Откуда же взялся греческий календарь? До него в древнем Египте тоже существовала система летоисчисления, но она принципиально отличалась от греческой.
У египтян «годом» назывался период между разливами Нила и начинался он 19 июля — в день, когда на небе становился видимым Сириус. А греческий календарь ориентировался на солнечные циклы для определения года и лунные — для определения месяца. Откуда же появилась такая «новаторская» идея построения года по этим двум планетам? По одним сведениям — из Вавилона, по другим — от евреев после захвата греками Иудеи.
Еврейский календарь существовал более десятка веков до появления греческого календаря. Еврейский календарь принимает солнечный цикл за год, а лунный — за месяц. Однако оборот луны примерно 29.53 дня (29 дней 12 часов и 43.7 минуты), а цикл солнца 365 дней. Поэтому уместить ровное количество месяцев в год не удается. В результате этого в еврейском календаре существует високосный год, в котором добавляется целый месяц. Современный европейский календарь решил эту проблему, просто «забыв» о понятии месяца. Григорианский стиль, опираясь на опыт предыдущих календарей, все еще делит год на 12 частей, однако эти части лишь приблизительно соответствуют циклу луны.
Безусловно, современный европейский календарь проще в использовании, чем еврейский. Еврейский календарь, которым пользуются для определения праздников и других важных дат, был дан евреям, для того, чтобы жить в гармонии с природой, материальным и духовным миром.