Ханука на старых фотографиях: каким был праздник в течение последних 100 лет
16:43, 15 декабря 2017Иудаизм
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Вечером 12 декабря, иудеи начали праздновать Хануку, которая по традиции продлится восемь дней.
Пока в семьях заканчиваются приготовления к самому светлому и самому теплому празднику в иудейской культуре, мы вспоминаем, какой была Ханука на протяжении прошлого века.
Мы не знаем имена людей на этих фото и только примерно представляем, в какое десятилетие снимки были сделаны, но тот свет, который излучают эти кадры, вне времени и вне имен.
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