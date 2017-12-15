Ханука на старых фотографиях: каким был праздник в течение последних 100 лет

Вечером 12 декабря, иудеи начали праздновать Хануку, которая по традиции продлится восемь дней.

Пока в семьях заканчиваются приготовления к самому светлому и самому теплому празднику в иудейской культуре, мы вспоминаем, какой была Ханука на протяжении прошлого века.

Мы не знаем имена людей на этих фото и только примерно представляем, в какое десятилетие снимки были сделаны, но тот свет, который излучают эти кадры, вне времени и вне имен.

Проект "Еврейские новости".