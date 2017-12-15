В Киеве ханукальный светильник отмыли от нацистских символов

Ханукальный светильник на Подоле отмыли от нацистских символов. Об этом сообщает "Status quo".

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что коммунальные службы очистили памятник, и обратился к правоохранителям с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных, причастных к акту вандализма.

Виталий Кличко также подчеркнул, что Киев – европейская столица, где не должно быть места проявлениям ксенофобии и нетерпимости к людям других национальностей.