В Киеве ханукальный светильник отмыли от нацистских символов
16:08, 15 декабря 2017Иудаизм
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Ханукия на Контрактовой площади / kiev.sq.com.ua
Ханукальный светильник на Подоле отмыли от нацистских символов. Об этом сообщает "Status quo".
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что коммунальные службы очистили памятник, и обратился к правоохранителям с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных, причастных к акту вандализма.
Виталий Кличко также подчеркнул, что Киев – европейская столица, где не должно быть места проявлениям ксенофобии и нетерпимости к людям других национальностей.
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