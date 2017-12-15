В Иерусалиме, в дни Хануки, пройдет фестиваль еврейского кино

Иерусалимский еврейский кинофестиваль пройдет с 16 по 20 декабря, в дни Хануки. На киносмотре покажут более 50 израильских и мировых фильмов, которые рассказывают о еврейской истории и культуре, иудаизме, диаспоре, Холокосте и других еврейских темах, сообщает проект "Еврейские новости".

В программе – показ работ ортодоксальных евреек, учащихся в школе режиссерского искусства. Они сняли документальные ленты о жизни харедим. Также на фестивале состоится День домашнего кино, на котором покажут пленки из Израильского киноархива.

Отдельная категория посвящена фильмам о выдающихся евреях: Леонарде Коэне, Билли Уайлдере, Эфраиме Кишоне и Коко Шанель.

Фильмом-закрытием станет биографическая лента о Уинстоне Черчилле «Темные времена» Джо Райта. Черчилля сыграл Гэри Олдмен, а короля Георга VI – Бен Мендельсон.