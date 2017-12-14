В США дети выстроились в самую большую в мире менору и попали в Книгу рекордов Гиннеса
13:18, 14 декабря 2017Иудаизм
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Школьники выстроились в форме меноры / facebook.com/BenPoratYosef
Празднуя Хануку, студенты еврейской школы в Нью-Джерси, США, выстроились в самую большую в мире менору.
Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", в акции приняли участие 577 учеников. Они были одеты в темную одежду, белую и красную, которая символизировала огонь зажженных свечей.
На акции присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, который подтвердил, что это самая большая фигура из людей в форме меноры.
В этом году Ханука празднуется 12-20 декабря.
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