В США дети выстроились в самую большую в мире менору и попали в Книгу рекордов Гиннеса

13:18, 14 декабря 2017
Иудаизм
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Школьники выстроились в форме меноры / facebook.com/BenPoratYosef

Празднуя Хануку, студенты еврейской школы в Нью-Джерси, США, выстроились в самую большую в мире менору.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", в акции приняли участие 577 учеников. Они были одеты в темную одежду, белую и красную, которая символизировала огонь зажженных свечей.

На акции присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, который подтвердил, что это самая большая фигура из людей в форме меноры.

В этом году Ханука празднуется 12-20 декабря. 

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