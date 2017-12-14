В США дети выстроились в самую большую в мире менору и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Празднуя Хануку, студенты еврейской школы в Нью-Джерси, США, выстроились в самую большую в мире менору.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", в акции приняли участие 577 учеников. Они были одеты в темную одежду, белую и красную, которая символизировала огонь зажженных свечей.

На акции присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, который подтвердил, что это самая большая фигура из людей в форме меноры.

В этом году Ханука празднуется 12-20 декабря.