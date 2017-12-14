Фотограф создал календарь на 2018 год со снимками исчезающих мест еврейского наследия

Проект Vanished World, основанный фотографом Кристианом Херрманном, опубликовал календарь на 2018 год со снимками исчезающих мест еврейского наследия в Украине, Молдове и Польше.

На фотографиях – еврейское кладбище в Черновцах, заброшенные синагоги в селах Роздол, Пробижна, Пидгайцы и другие разрушающиеся еврейские памятники, сообщает проект "Еврейские новости".

«Спустя 70 лет после Холокоста в Восточной Европе находится множество заброшенных еврейских кладбищ, руин синагог и других мест – кораблей, выброшенных на берега времени. Следы еврейской жизни все еще существуют, но исчезают изо дня в день. Это лишь вопрос времени, когда они уйдут навсегда. Ни государственные институции, ни фонды, ни чудо не спасут их […] Будущее этого уникального культурного наследия находится в наших руках, и некоторые из частных инициатив бывают весьма эффективны», – пишет Херрманн.

В календаре отмечены христианские и еврейские праздники. Календарь на английском и немецком языках можно бесплатно загрузить на сайте проекта. Его можно распечатать по лицензии Creative Commons, то есть лично для себя, но не для коммерческого распространения.

В 2017 году Кристиан Херрманн также создал календарь с исчезающими местами еврейской культуры в Восточной Европе.