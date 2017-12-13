Сотни тысяч евреев приняли участие в похоронах раввина Штейнмана, который умер в возрасте 104 лет

Сотни тысяч ультраортодоксальных евреев вышли на улицы Бней-Брака 12 декабря, чтобы проводить в последний путь 104-летнего раввина, который оказал значительное влияние на преемственность израильских коалиционных правительств.

Как сообщает "Лехаим", раввин Аарон Иегуда Лейб Штейнман возглавлял совет мудрецов, который контролировал фракцию депутатов Дегель-аТора, часть партии «Яадут аТора», которая часто удерживала равновесие сил в Израиле. В частности, рав Штейнман изменил общую точку зрения, дав молчаливое согласие на призыв религиозных солдат в первую в израильской армии ультраортодоксальную часть.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, чье правительство включает ультраортодоксальные политические партии, сказал, что еврейский народ «потерял центральный маяк духа, наследия и нравственности». Специальные автобусы и поезда переправляли скорбящих в Бней-Брак, религиозный пригород Тель-Авива. По оценкам полиции, на погребальную процессию собралось несколько сотен тысяч человек.

Рав Штейнман, родившийся в городе Каменец, который сейчас входит в состав Беларуси, возглавлял ультраортодоксальную общину литовских евреев с 2012 года.