В Одессе начался ханукальный марафон

Сегодня, 12 декабря, в 16.00 на Приморском бульваре в Одессе началась «Супер-Мега-Ханука», которая открыла Ханукальный марафон, организованный общиной «Хабад Одесса».

Как сообщает проект "Еврейские новости", у памятника Дюку установили большую ханукию и смонтировали сцену. В зажжении городской ханукии примет участие мэр Одессы Геннадий Труханов. На праздновании обещают световое шоу, выступления детей еврейской школы, ханукальные угощения, глинтвейн, лотерею и живую музыку.

Ханукальный марафон продлится до 19 декабря. На неделе пройдут мероприятия для детей и подростков, а в воскресенье 17 декабря на Главпочтамте откроется ярмарка «Ханука сити».

В этом году Хануку празднуют с 12 по 20 декабря. Этот праздник установлен в память о чуде Маккавеев. В 165 году до н.э. после победы над греко-сирийскими завоевателями Маккавеи приступили к освящению Иерусалимского Храма, оскверненного Антиохами. Для этого следовало зажечь менору, но не оказалось ритуально чистого масла. Удалось найти лишь один кувшин с печатью первосвященника, которого хватило бы лишь на один день. Но чудесным образом, пока готовилось новое масло, семисвечник продолжал гореть восемь дней.