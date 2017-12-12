Умер раввин Штейнман, один из самых влиятельных духовных лидеров Израиля

Сегодня утром, 12 декабря, умер раввин Аарон Лейб Штейнман, один из самых влиятельных духовных лидеров. Ему было 104 года, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Последние несколько месяцев раввин Штейнман находился в госпитале «Мааяней-Йешуа». Этим утром его подключили к аппарату искусственого жизнеобеспечения. После попыток реанимации врачи констатировали смерть.

Ожидается, что на похороны раввина Штейнмана, которые состоятся в 12:00 в Бней-Браке, придут тысячи человек.

Штейнман родился в 1913 году в Брест-Литовске. Во время Второй мировой войны он уехал в Швейцарию, где женился. В 1945 году он приехал в Эрец-Исраэль и поселился в Бней-Браке. Он стоял у истоков ультраортодоксального политического движения Дегель ха-Тора.

В 2012 году "Forbes" назвал Штейнмана третьим среди наиболее влиятельных раввинов Израиля.