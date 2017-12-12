Сегодня с заходом солнца иудеи начнут отмечать Хануку

Иудейский праздник Ханука в этом году начинается вечером 12 декабря.

Как сообщают "РИА Новости Украина", Ханука ("праздник свечей") празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2017 году эти дни приходятся на период с вечера 12 декабря по 20 декабря. В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Праздник Ханука посвящен чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья в будущих поколениях, будет произноситься благодарственная молитва Галель и каждую ночь будут зажигаться светильники для публичного прославления чуда. Праздник они назвали Ханукой, что означает "торжественное открытие, освящение".