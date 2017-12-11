В Швеции здание синагоги забросали "коктейлями Молотова"

В Гетеборге (Швеция) 9 декабря 20 человек в масках забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Вigmir.net.

"В синагогу бросили несколько коктейлей Молотова. В бутылках был бензин", - отметили в местной полиции.

В здании синагоги находились около 30 человек. Полицейские оцепили место инцидента.

Глава Еврейской ассамблеи Гетеборга Аллан Стуцински не исключил, что инцидент может быть связан с с обострившейся ситуацией в Иерусалиме.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов.

Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран, а также спровоцировало столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.