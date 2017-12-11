Танах XIV века продадут на аукционе Sotheby’s

Древнейший иллюстрированый экземпляр Танаха из средневековой Испании продадут на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на сайт торгового дома.

Рукопись из коллекции бразильского филантропа Лили Сафры относится к первой половине XIV века. За нее собираются выручить от 3,5 до 5 миллионов долларов.

В Sotheby’s утверждают, что это одна из трех полных декорированных рисунками рукописей Танаха из Кастилии, которые выставлялись на торги за последние сто лет. Всего в частных коллекциях существует шесть подобных книг.

Кастильский Танах украшен орнаментом, позолотой и микрографией – рисунками из букв еврейского алфавита. Его создание было коллективной работой переплетчиков, художников, писцов под руководством главного софера и вокализатора (накдана), который проставлял гласные. Работа над манускриптом, вероятно, заняла около года.

В 2015 году на аукционе Sotheby's продали Талмуд XVI века за 9,3 миллиона долларов.