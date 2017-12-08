Президент США устроил ханукальный вечер в Белом доме

На Ханукальном вечере в Белом доме 7 декабря прошло празднование решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

На праздничном вечере присутствовали первая леди Мелания Трамп, дочь президента Иванка с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми – Арабеллой, Джозефом и Теодором. Трамп подчеркнул, что его внуки – евреи. Иванка Трамп приняла иудаизм, выйдя замуж за миллионера еврейского происхождения Кушнера.

Трамп решил обойти тему признания Иерусалима, которая и так вызвала массовые протесты в арабских странах и неоднозначную реакцию мирового сообщества. Вместо этого он произнес речь о «чуде Маккавеев», которое лежит в основе Хануки. Маккавеи смогли найти только один небольшой кувшин с чистым маслом, чтобы освятить Иерусалимский Храм. Однако этого масла чудесным образом оказалось достаточно, чтобы менора горела восемь дней.

«То, что в течение восьми дней лампа продолжала гореть ярко – знак присутствия Бога в его жилище и символ веры и стойкости еврейского народа. У вас есть вера, и у вас есть стойкость», – сказал президент США.

В зале Белого дома кроме четырех рождественских елок установили две меноры. Раввин Мейр Соловейчик, дружественный Республиканской партии, прочитал праздничную молитву.

Трамп также пригласил выступить пережившую Холокост Луизу Лоуренс-Израэльс. Она рассказала, как пряталась от нацистов на чердаке в доме, который находился в паре кварталов от дома Анны Франк в Амстердаме.

На Ханукальный вечер, который проводится в Белом доме со времен президентства Джорджа Буша-младшего, Трамп не пригласил политиков-евреев от Демократической партии и либеральных еврейских лидеров.