В Киеве пройдет молодежный фестиваль еврейского кино

В понедельник, 11 декабря, в 17.00 в кинотеатре «Киев» состоится открытие Первого молодежного фестиваля еврейского кино; вход на открытие бесплатный.

Как сообщает проект "Еврейские новости", на фестивале покажут пять кинолент: украинскую трагикомедию 2017 года «Мир вашему дому» по роману Шолома-Алейхема о Тевье-молочнике, немецко-израильский документальный фильм «Кафе “Неглер”», мелодраму «Песнь песен» о еврейском городке начала ХХ века, художественный фильм «Чужая молитва» о крымскотатарской девушке, спасшей 88 еврейских детей от нацистов, и документальную драму о Холокосте «Назови свое имя» Сергея Буковского и Стивена Спилберга. Расписание показов опубликовано на сайте кинотеатра «Киев».

На фестивале пройдут встречи с режиссерами и актерами и мастер-классы. На 11 декабря запланирована встреча с Виктором Андриенко, известным по комедийным телепередачам начала 1990-х, таким как «Шоу долгоносиков». Он сыграл в фильме «Мир вашему дому». Также на фестивале выступит режисер-документалист Сергей Буковский, который расскажет, как снимался фильм «Назови свое имя».

Кинофестиваль организуют «Еврейский студенческий культурный центр “Гилель”», Министерство культуры Украины и компания «Кинолайф» при поддержке фонда «Генезис», Еврейского агентства «Сохнут Украина», организации «Джойнт» и Всеукраинского еврейского конгресса.