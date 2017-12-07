В Израиле ортодоксальных иудеев будут обучать кибертехнологиям

В Израиле появилась новая государственная программа по обучению кибертехнологиям женщин и мужчин ортодоксальной общины. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Для участия в 11-месячной программе организаторы отобрали 16 мужчин и 16 женщин, которые изучали информатику и преуспели в исследованиях. Они будут изучать предметы, которые обычно не входят в курсы университетов. При составлении учебной программы организаторы ориентировались на потребности оборонительной и гражданской промышленности.

Спрос на инженеров и программистов постоянно растет, и государство стремится привлечь те группы населения, которые не задействованы активно в кибертехнологиях, например, ультраортодоксов.