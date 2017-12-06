В Израиле ортодоксальные иудеи начали зарисовывать портреты на новых банкнотах

В Иерусалиме ортодоксальные иудеи стали замазывать или перечеркивать женские портреты на новых банкнотах, которые вошли в обращение в Израиле в ноябре. На купюрах достоинством 20 и 100 шекелей изображены известные израильские поэтессы Рахель Блувштейн и Леа Гольдберг, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Tel-Aviv Times".

Йоэль, владелец продуктового магазина в районе Меа-Шеарим, достал из кассового аппарата и показал журналистам зарисованные купюры, которыми расплачиваются его клиенты. «С тех пор как в обращение ввели новые банкноты, мне часто дают их с перечеркнутыми портретами или каракулями. Люди поступают так, потому что не хотят смотреть на женщин», – сказал он. Продавцы соседних магазинов сообщили, что столкнулись с тем же.

Ортодоксальный активист Йоэлиш Кройс рассказал, что многие харедим отказываются снимать деньги в банкоматах. Вместо этого они обналичивают деньги в кассе и требуют выдавать только старые купюры. Активист считает, что этот протест скоро прекратится: «Через несколько месяцев старых банкнот не останется, не будут же они вечно замазывать лица».

Напомним, что на днях один из сефардских раввинов запретил своим ученикам смотреть на новую израильскую банкноту в 50 шекелей, на которой изображен поэт Саул Черниховский. Дело в том, что тот был женат на христианке.