В США парень украл памятник жертвам Холокоста, чтобы подарить его своей девушке

Полиция Мильтона в американском штате Массачусетс арестовала 19-летнего парня по подозрению в краже части памятника жертвам Холокоста.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post", установленный на кладбище «Памятник Мириам» состоит из постамента и бронзовой скульптуры, изображающей детские руки внутри двух «маген-давидов». Сообщается, что молодой человек украл бронзовую часть в сентябре 2016 года, чтобы подарить своей девушке. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним, поэтому его имя не сообщается. Полиция Мильтона не считает, что преступление совершено на почве ненависти или антисемитизма.

«Памятник Мириам» создал скульптор Фрэнк Манасс. Он посвятил скульптуру погибшей в концлагере сестре и полутора миллионам других детей, ставших жертвами Холокоста.