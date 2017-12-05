Израиль отозвал выставку свитков Мертвого моря во Франкфурте после того, как правительство Германии отказалось признать их израильской собственностью. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Algemeiner".

Выставка должна была состояться во Франкфуртском музее Библии в сентябре 2019 года. Немецкое правительство отказалось гарантировать возвращение древних рукописей, если власти Палестины или Иордании предъявят на них претензии. Директор музея Юрген Шефик сказал, что сожалеет об этом решении.

Свитки Мертвого моря – манускрипты на древнееврейском и арамейском языках, впервые обнаруженные в 1947 году в Кумранских пещерах. Они считаются древнейшими рукописями Танаха. Свитки хранятся в Храме Книги в Иерусалиме. На эти рукописи претендуют палестинские власти.