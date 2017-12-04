В Израиле раввин запретил религиозным людям смотреть на банкноту в 50 шекелей

Влиятельный сефардский раввин Бенцион Муцафи заявил, что религиозные люди не должны смотреть на новую израильскую банкноту в 50 шекелей. На купюре изображен поэт Саул Черниховский, который был женат на христианке – Мелании Карловой, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой "Haaretz".

По словам рабби, те, кто живет с христианами, являются вероотступниками. Проводя урок в ортодоксальной школе, он показал ученикам банкноту и запретил смотреть на нее. «Я кладу банкноту в карман сложенной портретом внутрь, так что не смотрю на него ни секунды», – сказал Бенцион Муцафи.

В Израиле банкноту с изображением Черниховского выпустили в 2014 году. Появление ашкеназского поэта на купюре вызвало протесты евреев-сефардов: так вышло, что на израильских деньгах нет деятелей сефардского происхождения.

В ноябре Банк Израиля официально представил новые банкноты достоинством 20 и 100 шекелей, на которых изображены известные израильские поэтессы Рахель Блувштейн и Леа Гольдберг.