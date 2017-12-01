Рост антисемитизма в Европе вызывает беспокойство у нового посла Израиля в Берлине

Рост антисемитских настроений в Европе вызывает большое беспокойство у нового израильского посла в Берлине. По заявлениям, сделанным депутатами Бундестага около трети евреев заявили о том, что испытывали оскорбления на национальной и религиозной почве, сообщает "Седмица".

Посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров высказал озабоченность увеличением антисемитских настроений в Германии и Европе. "Действительно, мы наблюдаем с большой тревогой растущий антисемитизм", сказал Иссахаров в своем интервью. В то же время он был приятно удивлен той решимостью, с которой многие немцы, выступают против каких-либо антисемитских выходок. Дж.Иссахаров стал новым послом Израиля в Германии в августе этого года.

В 2017-м году число антисемитских преступлений в Германии впервые за несколько лет увеличилось.

"Чувство опасности в еврейском сообществе растет", сказала Дейдре Бергер, директор американского еврейского комитета в Берлине. Явные антисемитские нападения, граничащие с терроризмом или объективно им являющиеся, умножились, как видно на примере Парижа, Брюсселя или Копенгагена. "Приток сотен тысяч беженцев из таких стран как Сирия, усугубляет это чувство опасности", сказала Бергер.

Многие еврейские общины выказали особенное беспокойство по поводу антисемитизма в мусульманской среде. Айман Мазиек председатель центрального совета мусульман в Германии сказал в интервью о том, что разделяет опасения евреев по поводу нападок от беженцев из арабских стран.