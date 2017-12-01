Центр Визенталя ищет выживших при расстрелах в Бабьем Яру

Центр Симона Визенталя ищет выживших при расстрелах в Бабьем Яру, которые смогут дать показания против двух недавно обнаруженных в Германии участников убийств. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Ynet.

В конце сентября власти Германии нашли двоих мужчин 94 и 95 лет, которые, предположительно, участвовали в резне. Они подтвердили, что их имена числились в списках СС, но отрицают непосредственное участие в преступлениях.

Данные об этих мужчинах Центр Визенталя передал немецким властям еще в 2014 году. Лишь после того, как глава центра Эфраим Зурофф задействовал в поиске преступников телевизионные каналы, их удалось обнаружить. Им до сих пор не предъявлены обвинения.

Центр Визенталя вычислил имена 80 человек, которые участвовали в резне в Бабьем Яру и, вероятно, живы по сей день. 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве нацисты расстреляли около 34 тысяч евреев. Расстрелы проводились и позже – всего здесь погибло, по разным оценкам, от 70 до 150 тысяч человек.

Также Центр Визенталя продолжает поиски выживших в гетто Житомира и Каменец-Подольского. После оккупации Житомира почти 5 тысяч оставшихся в городе евреев заключили в гетто. Большинство из них расстреляли 29 сентября 1941 года в день Йом-Киппура. В Каменец-Подольское гетто депортировали тысячи евреев из Венгрии. 26-28 августа 1941 года здесь расстреляли более 23 тысяч человек – это была одна из самых массовых нацистских «акций» на территории Украины.