Всемирный еврейский конгресс опроверг скандальное заявление севастопольского раввина

Генеральный советник Всемирного еврейского конгресса Менахем Розензафт опроверг заявление севастопольского раввина Биньямина Вольфа о том, что тот участвовал в заседании в Нью-Йорке как представитель «российского Севастополя».

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Газета.Ru, на прошлой неделе главный раввин аннексированного Севастополя Биньямин Вольф сказал, что на Всемирном еврейском конгрессе 16-22 ноября ему выдали документ, где было написано «Севастополь, Россия».

«Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали», – сказал он. Новость о том, что Еврейский конгресс якобы признал Севастополь частью России, перепечатали многие российские СМИ.

«Всемирный еврейский конгресс никогда не имел никакого контакта с таким человеком или какой-либо связи с ним. Также Всемирный еврейский конгресс не проводил собрания по вопросам управления в Нью-Йорке или в любом другом месте в течение ноября 2017 года», – отметили во Всемирном еврейском конгрессе.

Биньямин Вольф стал главным раввином Севастополя по решению главного раввината Украины в 2004 году, еще до аннексии Крыма.