Еврейские организации возмущены, что в газовой камере концлагеря Штуттгоф сняли фильм

Израильская организация переживших Холокост, Центр Симона Визенталя и ряд других организаций обратились к президенту Польши Анджею Дуде с требованием объяснить, почему современному художнику Артуру Жмиевскому разрешили снять фильм в газовой камере концлагеря Штуттгоф. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Видеоперформанс «Игра в салочки» экспонировалась в 2015 году на выставке «Польша – Израиль – Германия. Опыт Аушвица» в Музее современного искусства в Кракове. В фильме несколько обнаженных мужчин и женщина играют в салочки в помещении с бетонными стенами. Во время презентации работы не указывалось, что это за помещение и где оно находится.

Спустя некоторое время стало известно, что видео снимали в газовой камере Штуттгофа, лагеря смерти, находящегося неподалеку от Гданьска. Это вызвало протесты еврейских организаций, и работу сняли с выставки, но вскоре вернули обратно. Музей заявил, что защищает свободу художественного высказывания.

В письме, датированном 29 ноября, еврейские организации просят объяснить, получал ли художник разрешение на съемки от администрации музея Штуттгофа и существуют ли какие-либо правила на этот счет.

Артур Жмиевский – один из самых известных польских художников и режиссеров. Он документирует на фото- и видеокамеру провокативные перформансы, которые часто являются импровизациями и социальными экспериментами. В одной из его работ хор глухонемых людей исполнял мессу, в другой участвовали люди с ампутированными конечностями. Жмиевский представлял Польшу на Венецианской биеннале в 2005 году.