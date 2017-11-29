На аукционе выставят письмо XVIII века, в котором выражен протест против антисемитизма

Письмо, написанное в 1798 году евреями Карибских островов, выставят на торги аукциона Christie’s 5 декабря. За документ, призывающий покончить с антисемитизмом, рассчитывают выручить 10-20 тысяч долларов, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Письмо составили еврейские купцы Якоб де Кастро и Давид Коэн Энрикес. Оно написано на французском языке и адресовано представителю властей Французской республики Виктору Хьюзу.

«С сожалением вынуждены направить Вам это письмо от имени всех евреев, населяющих Вселенную, чтобы выразить справедливое возмущение скандальным эпитетом, коим Вы нас охарактеризовали», – говорится в документе.

До 1795 года Карибский остров Кюрасао принадлежал голландцам. После французского вторжения в Голландию и создания Батавской республики Франция усомнилась в преданности карибских евреев. Представитель французской директории на Кюрасао Виктор Хьюз назвал евреев «мерзким сбродом» и «отбросами общества». Еврейские купцы дали ему резкий ответ.

«Вы относитесь к евреям как к отбросам общества, что противоречит ценностям нации, которую вы представляете», – писали карибские торговцы.

Специалист Christie’s по американским рукописям Питер Кларнет отметил, что это одно из самых ранних публичных заявлений о недопустимости антисемитизма. По его словам, письмо в таком тоне сложно было бы представить до Французской революции.