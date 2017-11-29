Самую дорогую в мире кипу к Хануке выставили на продажу

Кипа, инкрустированная более чем 3500 кристаллами Сваровски и двухкаратным бриллиантом, продается на сайте предметов роскоши VeryFirstTo. За головной убор, выставленный на продажу к началу Хануки, просят 167 тысяч долларов. 9300 долларов стоит вариант без бриллиантов, сообщает проект "Еврейские новости".

Автор самой дорогой кипы – американский дизайнер нигерийского происхождения Токс Дэниэл, который делает украшенные бриллиантами и кристаллами вещи для таких знаменитостей, как футболисты Криштиану Роналду и Дидье Дрогба.

Создать кипу его вдохновил интерес к иудаизму. «Когда я был ребенком, в Нигерии евреи воспринимались как что-то экзотическое. После этого я начал интересоваться иудаизмом, и все больше очаровывался ритуалами, этикой и эстетикой. Дизайн кипы воплощает мое восхищение этой религией», – говорит Токс.

Дизайнер намерен пожертвовать 1330 долларов от стоимости общине Хабад Любавич в Нигерии.