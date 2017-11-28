В Одесском музее Холокоста появился макет гетто в миниатюре (фото)

Одесский мастер-моделист Евгений Капука завершил первую часть масштабного проекта по увековечению памяти жертв нацизма.

Как сообщает "Думская", он создал для музея Холокоста мини-диораму «Гетто в Транснистрии», изображающую еврейское гетто на одесской Слободке, которое было учреждено оккупантами в 1942 году. В ней почти 90 фигурок, выполненных в 35-м масштабе (то есть, все уменьшено в 35 раз).

Как рассказал Евгений Капука, работа заняла у него почти семь месяцев.

«Но этот от идеи до финиша, активно я над ней трудился месяца два. Больше всего времени заняли фигуры – их "клонирование" и роспись», – говорит моделист.

Сейчас мастер трудится над второй диорамой для музея. Она будет такого же размера, как «Гетто», но меньшего масштаба – 1:72. Капука изобразит трагедию, произошедшую в конце 1941 – начале 1942 годов в селе Богдановка (сегодня относится к Николаевской области), где немцы и румыны расстреляли почти 55 тысяч евреев, в основном жителей Одессы.

«Я одессит в пятом поколении, но я, действительно, не мог представить себе уровень и масштабы этой трагедии в городе и области! – рассказывает моделист. – Я понимал, что есть Аушвиц, есть Варшавское гетто, но чтобы здесь?! И когда побывал в музее Холокоста, то ужаснулся. Про Катастрофу замалчивали в советское время. Ни памятных знаков на месте убийств еврейского населения, ни-че-го. Если я, который интересуется историей, толком ничего не знал о Богдановке… Молодежь сейчас вообще ничего не знает! Павел Козленко, директор музея, молодец, он делает все, чтобы сохранить память об этой трагедии».