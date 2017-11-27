Недалеко от Марселя археологи нашли остатки средневековой миквы

Через два десятилетия после открытия археологами древнего подвала недалеко от французского города Марсель местные археологи заявили, что руины вероятно являются остатками разрушенной миквы.

Как сообщает журнал "Лехайм", исследователи из Национального института археологических исследований рассказали телеканалу France3, что подвал в городе Сен-Поль-Труа-Шато может быть «потенциальной миквой» времен Средневековья. Они рассказали, что в городе, расположенном в 90 милях к северо-западу от Марселя, в XIII веке проживало большое количество евреев.

Клод де Меккенем, эксперт по еврейской истории и археологии Института, сообщил о результатах двухнедельных интенсивных исследований. Он сказал, что глубина бассейна внутри подвала – площадью 300 квадратных футов – и его расположение в центре того, что раньше было еврейским кварталом города, дает основания полагать, что «это потенциально может быть миква».

Милен Лерт, куратор в городском музее археологии “Трикастен”, рассказала, что она подозревала, что это место было миквой, когда она впервые спустилась туда в 1990-х годах после его обнаружения в ходе ремонтных работ. «Каждый раз, когда я спускалась туда, там всегда была вода, – сказала она. – И учитывая, что в соседнем доме был обнаружен ковчег для свитков Торы, подсказки, указывающие на то, что это миква, начинают суммироваться».

По словам Рама Бен-Шалома, историка и преподавателя Еврейского университета в Иерусалиме, специализирующегося на еврействе Прованса, евреям южной Франции разрешили остаться только в четырех местах после Великого изгнания французского еврейства, устроенного королем Филиппом IV во Франции в 1306 году. Сен-Поль-Труа-Шато не был одним из этих мест. Евреям разрешалось жить в закрытых, охраняемых и переполненных гетто в Карпантре, Авиньоне, Кавайоне и Л’Иль-сюр-ла-Сорге, потому что эти места, которые принимали евреев за определенную плату, находились на землях, принадлежащих Папе Римскому.