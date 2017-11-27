Иудей из Франции пожертвует $1 миллион ветеранам США за спасение во время Холокоста

83-летний Бернард Дарти передаст один миллион долларов ветеранам США: 500 тысяч он пожертвует проекту Wounded Warrior, а вторую половину – американскому Красному Кресту. Этим он хочет отблагодарить американских военных за то, что спасли его во время Холокоста, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "SunSentinel".

Бернард родился в семье польских евреев в Париже. В годы Холокоста его мать погибла в Аушвице. Бернарду было десять лет, когда он вместе с отцом скрывался от нацистов в коммуне Савиньи-сюр-Орж, в 12 километрах от Парижа. 24 августа 1944 года американцы освободили этот населенный пункт.

«Они были нашими спасителями. Они раздавали пакеты сладостей голодным, измученным войной детям, которые практически утратили надежду на свободу. Если бы не эти солдаты, мы бы сейчас во Франции говорили на немецком», – рассказал Дарти.

Жена Дарти Полетт тоже пережила Холокост.