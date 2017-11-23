Во Львове нашли старые мацевы, которые использовались для мощения двора

Во Львове во внутреннем дворике дома на площади Галицкой, 22 ноября начались раскопки и изъятие еврейских надгробий, которые использовались для мощения двора.

Работами занимается Львовский волонтерский центр при Всеукраинском благотворительном еврейском фонде «Хесед-Арье», сообщает ZAXID.NET.

По словам волонтеров «Хэсэд-Арье», к ним поступила информация, что весь внутренний двор дома выстланный еврейскими надгробными плитами – мацевами. В частности, из этих плит были сделаны лестница, ведущая в подвальное помещение котельной. Именно оттуда волонтеры начали доставать первые плиты. Во дворе может быть около сотни мацев.

С какого именно кладбища были взяты эти плиты, а также когда именно их использовали для мощения двора – пока неизвестно.

По словам Александра Назара, председателя львовского общества еврейской культуры им. Шолом-Алейхема, работы во дворе могут продолжаться до пятницы. После того, как достанут плиты, их должны сфотографировать, перевести надписи на них, установить даты и происхождения самих мацев. Далее плиты должны доставить на Яновское кладбище.

Как пояснил историк Василий Расевич, после уничтожения еврейских кладбищ во Львове во время немецкой оккупации, надгробные плиты использовали как немцы, так и позднее – советская власть.