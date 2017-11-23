В Турции полиция сорвала сделку по продаже 700-летней Торы

Полицейские из турецкой провинции Мугла на юго-западе страны сорвали продажу древнего еврейского манускрипта, изготовленного, как предполагается, около 700 лет назад. Группа из четырех человек намеревалась продать уникальную Тору за 7,5 млн турецких лир (около 1,9 млн долларов), сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Daily Sabah.

Подозреваемые в незаконной торговле древностями были задержаны, когда пытались продать книгу переодетым полицейским. Один из мужчин был арестован, трое других освобождены под залог.

Книга, о которой идет речь, написана на пергаменте из шкуры газели золотыми буквами. На обложке нарисованы львы, держащие менору. Раритет передан местному музею для исследования.

Турецкое законодательство запрещает покупку и продажу антиквариата в неавторизированных магазинах. При совершении сделок с предметами старше 100 лет продавец обязан предоставить документ, свидетельствующий об отсутствии в его товаре исторической ценности. За попытку вывезти предметы древности из страны предусмотрено тюремное заключение на срок до 10 лет.