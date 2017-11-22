В Вашингтоне в музее Библии раввин будет переписывать Тору в течение года

Вашингтонский музей Библии пригласил стать частью экспозиции раввина Элизера Адама из израильского Бейт-Шемеша, который будет переписывать Сефер-Тору в течение года. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post."

Впрочем, процесс создания свитка Торы может затянуться на дольше, так как посетители постоянно отвлекают Адама. «На каждые 20 минут работы приходится по полчаса разговоров. Люди останавливаются и начинают расспрашивать о Сефер-Торе, а потом переходят к разговорам на другие темы», – говорит рабби.

Он удивляется, что многие люди не знают, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском. «Может, они считают, что иудаизм – это такое ответвление христианства», – недоумевает раввин.

Во время работы над проектом он будет жить вместе со своей семьей в Сильвер Спринг, предместье Вашингтона, где большая еврейская община.

Напомним, восьмиэтажный музей Библии в Вашингтоне торжественно открылся 17 ноября.