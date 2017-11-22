Почта Канады впервые выпустила почтовую марку к Хануке

Почта Канады впервые за свою 150-летнюю историю выпустила ханукальную почтовую марку. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

«Почта Канады предоставит нашей общине возможность разделить красоту и радость Хануки со всеми канадцами», – сказал глава Центра Израиля и еврейских дел (CIJA) Шимон Фогель.

К Хануке почта напечатает 3 миллиона праздничных марок. Если их раскупят, то выйдет дополнительный тираж и, возможно, появятся новые дизайны.

Марки к Хануке выпущены в рамках инициативы по освещению культурного разнообразия в Канаде. Почта также выпустит марки к мусульманскому празднику Ид (Курбан-байрам) и индуистскому Дивали. До этого времени в Канаде выпускались только рождественские марки.