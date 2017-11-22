В Киеве представили концепцию Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр"

В КНУ им. Т. Шевченко 21 ноября прошло публичное обсуждение концепции Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр».

Как сообщает проект "Еврейские нововости", группу историков, которые работали над концепцией Мемориала «Бабий Яр», возглавил профессор Центра исследований Холокоста и геноцидов в Амстердаме Карел Беркгоф. Он рассказал, каким будет музей. Экспозиция будет включать рассказ о жизни евреев Киева в первые десятилетия ХХ века, их эвакуацию и детальное описание того, как происходили убийства. Возможно, в музее смоделируют место расстрелов.

По словам Беркгофа, впервые в музейной практике соединятся советские и немецкие документы, в которых описываются концлагери и гетто. Еще одним новым элементом станет международный контекст массовых расстрелов.

«Нарратив предлагает откровенный, но сбалансированный взгляд на проявления антисемитизма среди местных жителей: россиян, украинцев и других. Многие из этих фактов были ранее неизвестны или замалчивались», – сказал Беркгоф.

Музей уделит внимание как феномену спасения евреев и ромов во время Холокоста, так и сотрудничеству местных жителей с нацистами. Беркгоф подчеркнул, что коллаборационизм не был специфическим украинским феноменом – такое происходило на всех оккупированных территориях.

Напомним, 19 октября власти Киева совместно с еврейской общиной окончательно утвердили границы земельного участка на Дорогожичах, где построят Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Музей построят на месте заброшенного спорткомплекса.