Рынок древностей наводнили поддельные свитки Мертвого моря - эксперты

Два историка предупредили общественность, что рынок наводнили поддельные свитки Мертвого моря. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Guardian".

По мнению экспертов, торговля фрагментами свитков, вызванная всплеском интереса к ним со стороны состоятельных евангелистов США, привлекла мошенников. По оценкам эксперта Арштейна Юстнеса из Норвегии, проблема настолько серьезная, что до 90% из 75 фрагментов свитков, проданных с 2002 года, могут быть подделками. При этом они зачастую продавались больше, чем за один миллион долларов.

В период с 2009 по 2014 годы Стив Грин, собственник сети магазинов арт-искусства, купил 13 рукописей. Однако один из экспертов (Кипп Дэвис, сотрудник института свитков Мертвого моря в Trinity Western University) полагает, что шесть из 13 фрагментов – подделки.

Около 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, впоследствии ставшие настоящей сенсацией. Ученые их назвали Кумранскими рукописями. В их числе оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, литература, описывающая жизнь иудейской секты ессеев.

Документы датируются III веком до н. э. – I веком н.э. Сейчас как величайшее достояние Израиля они хранятся в национальном музее страны. Многие исследователи уверены, что в горах Мертвого моря до сих пор остается немало исторических ценностей, а израильские правоохранительные органы регулярно задерживают незаконных копателей, изымая у них древние артефакты.