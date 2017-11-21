Британская библиотека оцифровала и выложила в открытый доступ коллекцию еврейских манускриптов

Национальная Британская библиотека оцифровала и выложила в открытый доступ на своем сайте 1300 еврейских рукописей – от древних свитков Торы до теологических и научных трактатов.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", коллекция доступна на двух языках: на иврите и на английском. Цифровые копии некоторых книг сопровождаются научными статьями, написанными специально для этого проекта. В них рассказывается об искусстве книжных иллюстраций, иудаизме, Каббале и других темах.

Среди книг из коллекции библиотеки – мавританская Агада из Испании XIII века, иллюстрированный Кодекс Маймонида из Португалии XV века и Лиссабонский Танах 1482 года, созданный за 14 лет до изгнания иудеев из Португалии.

Британская библиотека также выложила фотографии украшенных вышивкой чехлов для Торы и видео, на которых запечатлен процесс оцифровки хрупких древних книг.

Всего в коллекции Британской библиотеки хранится около трех тысяч еврейских манускриптов, которые сотрудники продолжают оцифровывать. Сайт библиотеки ежегодно посещают около десяти миллионов человек.