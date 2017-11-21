В лондонской синагоге во время молитвы неизвестный распылил перцовый баллончик

Лондонская синагога в районе Голдерс-Грин была закрыта 19 ноября после того, как неизвестный распылил в здании содержимое перцового баллончика.

Как сообщает "Лехайм", полицейские и пожарные офицеры прибыли в синагогу “Бейс Шмуэль Шул” на Голдерс-Грин-Роуд примерно в 13.00 и начали просматривать кадры с камер наблюдения об инциденте. Неизвестный мужчина покинул помещение после распыления химиката в здании, которое сейчас рассматривается как место преступления. Утверждалось, что инцидент произошел во время молитвы.

Согласно сообщению в Twitter представителей организации «Шомрим» Северо-Западного Лондона, этот инцидент не мотивирован ненавистью к определенной национальности или расе. Пресс-секретарь организации «Шомрим» Северо-Западного Лондона сказал: «Шомрим» были вызваны сегодня в 12.55 вечера, когда подозреваемый распылил перцовый аэрозоль в синагоге на Голдерс-Грин. Звонивший объяснил, что подозреваемый немедленно скрылся из здания. Полиция и общинная служба скорой помощи «Ацола» были вызваны, чтобы помочь жертве, которой перец был распылен в лицо. Синагога была немедленно эвакуирована волонтерами «Шомрим» и «Ацолы».

Полиция Барнета опечатала синагогу и объявила помещение местом преступления. Волонтеры «Шомрим» оказывают помощь полиции Барнета в расследовании и сборе свидетельских показаний и просмотре съемок камер наблюдения».

Полицейские и пожарные офицеры покинули это место позже, днем 19 ноября, и здание было вновь открыто для богослужения.