В Виннице архитекторы обнаружили, что один из жилых домов раньше был синагогой

Преподаватель Винницкого строительного колледжа Евгений Совинский со своими студентами случайно обнаружил, что один из жилых домов в Виннице в начале ХХ века был синагогой.

Как сообщает Винница.info, в начале ноября Совинский учил студентов делать фотофиксацию на линии застройки и увидел, что на одном из зданий осыпалась штукатурка. Под ней открылись два заложенных кирпичом аркадных окна высотой в два этажа.

«Здание квадратное в плане, к счастью, оно сегодня без пристроек. Сейчас на главном месте, где была алтарная часть, сделан вход. Фактически, люди входят через сакральную точку бывшей синагоги», – рассказал преподаватель.

По словам Совинского, синагогу построили, когда здесь были рыночная площадь и еврейский квартал.

Специалисты и раньше допускали, что в этом районе находилась синагога, но определить ее было сложно – не ко всем зданиям прикреплены ситуационные чертежи и они отличаются от проектных планов.

Предполагают, что синагогу здесь построили в 1905–1916 годах. В конце 1930-х – начале 1940-х ее перестроили под жилой дом.

«Мы слышали, что здесь была синагога. [...] Знаем только, что тут достроили третий этаж», – сказали местные жители.