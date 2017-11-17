В Иерусалиме тысячи эфиопских евреев собрались на праздник Сигд

В Иерусалиме 16 ноября тысячи эфиопских евреев собрались на праздник Сигд, который символизирует принятие Торы. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

В традиционных одеждах, под разноцветными зонтиками, члены эфиопской общины собрались на холме, с которого открывается вид на Храмовую гору. Они читали молитвы из «Орит» – эфиопской Торы – на древнеэфиопском языке геэз. Многие совершили паломничество в Старый город к Стене Плача.

Праздник Сигд отражает вековые надежды на возвращение эфиопских евреев в Иерусалим. 40 лет назад эфиопы получили возможность репатриироваться в Израиль. В 2008 году Сигд признали в Израиле государственным праздником.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и другие израильские политики поздравили эфиопскую еврейскую общину с праздником.